Real Madrid, Lunin ceduto in prestito al Leganes

Andrij Lunin dovrà rinviare il sogno dell'esordio con la maglia del Real Madrid. Il portiere ucraino, che era stato anche obiettivo dell'Inter, era diventato un giocatore dei blancos lo scorso 1 luglio ma è stato ufficialmente ceduto in prestito secco per un anno al Leganes dove potrà farsi le ossa in Liga.



Un arrivederci inevitabile in un reparto che già conta Courtois (arrivato questa estate dal Chelsea), Navas, Casilla e Zidane junior. Per lui, 21enne con già due presenze nella nazionale maggiore, il club spagnolo ha pagato 8,5 milioni di euro più 4 di bonus allo Zorja.