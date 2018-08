Real Madrid, Lopetegui: "Modric non si muoverà"

Dopo Florentino Perez anche Julen Lopetegui blinda Modric. Al termine della vittoria contro la Juventus nell'ICC il tecnico sottolinea: "Ha già risposto il presidente in forma chiara e concisa. Ho poco da aggiungere. Luka è calciatore straordinario e lo aspettiamo a braccia aperte dal rientro dalle vacanze. È del Real Madrid e continuerà a esserlo, non ho dubbi".



L'ex ct della Spagna rivela di avere già parlato con il centrocampista croato una volta conclusi i Mondiali: "Ci siamo dati appuntamento per l'8 agosto, il giorno in cui rientrerà. A quel punto vedremo se sarà già pronto per giocare la Supercoppa del 15 con il Manchester United".



L'Inter incassa così il secondo no anche se continua ad attendere il faccia a faccia tra il mediano e Perez (Modric dirà al numero 1 delle merengues che vuole cambiare aria?) e mantiene vivi i contatti con l'entourage del vicecampione del Mondo secondo quanto scrive As.