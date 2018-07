Real Madrid, Kovacic vuole andare via: "Anche la Juve interessata"

Mateo Kovacic vuole lasciare il Real Madrid. Il centrocampista croato, stando a quanto scrive Marca, in un colloquio con il nuovo tecnico dei blancos Julen Lopetegui avrebbe manifestato (ribadito) la sua intenzione di cambiare aria per giocare con maggiore continuità rispetto alle ultime stagioni.



L'arrivo dell'ex tecnico della Spagna al posto di Zidane non è dunque bastato all'ex Inter per fare marcia indietro anche perché la concorrenza in mezzo al campo resta a dir poco agguerrita: così i campioni d'Europa starebbero pensando di accontentare il 24 lasciandolo partire.



Allo stesso tempo chiedono almeno 50 milioni di euro e tra le squadre interessate alle sue prestazioni ci sarebbe anche la Juventus, soprattutto nel caso di una partenza di Miralem Pjanic.