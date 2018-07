Real Madrid, il mercato non decolla. Lewandowski, muro Bayern

Via Cristiano Ronaldo per 100 milioni, a Madrid aspettano il grande colpo. Ma il mercato Real in questo momento è in stand bay per tutta una serie di ragioni. La principale è che gli unici due crack secondo il pPresidente Perez in grado di rimpiazzare CR7, ossia Neymar e Mbappé sono irraggiungibili. In più il numero uno dei Blancos non intende forzare la mano e rompere i buoni rapporti con il Psg. Ironia della sorte la gigantografia del brasiliano campeggia al lato dell'albergo in cui il Real Madrid ha stabilito il suo quartier generale nella sua tournée americana a Miami.



Il nuovo allenatore Lopetegui, soddisfatto al momento di Benzema e Bale, ha chiesto comunque un numero 9 capace di segnare quasi quanto Ronaldo. Chi sta provando di tutto, anche per questo motivo ha cambiato procuratore, è Robert Lewandoski. Il polacco vuole il Real ma c'è l'ostruzione forte del Bayern Monaco, il club di appartenenza che avendolo sotto contratto sino al 2021 non intende privarsene.



E allora con la pista Lewandoski tutta in salita, con quella Cavani ampiamente scartata, attenzione al cavallo di ritorno: Morata, la cui situazione al Chelsea è tutta in divenire. Il Real segue senza uscire allo scoperto. A proposito di Chelsea, Courtois rischia di essere l'unico acquisto del Real proveniente da Londra. Anche perchè l'operazione Hazard si è bloccata: la richiesta dei Blues per il belga è di 225 milioni, troppo per Perez che non intende metterne sul piatto della bilancia più di 120. Inoltre Sarri non vuole privarsi del giocatore e in più i tempi stringono: il 9 agosto il mercato inglese chiude. Quello del Real al momento non decolla.