Real Madrid, Florentino Perez gela l'Inter: "Modric via solo per 750 milioni"

Silenzio radio da parte dell'Inter sul calciomercato, segno che la dirigenza sta lavorando intensamente per garantire a Luciano Spalletti il nuovo centrocampista. Tuttavia le opzioni sul tavolo, Arturo Vidal e Luka Modric, si stanno complicando non poco. Arturo Vidal sembra destinato al Barcellona mentre Florentino Perez, alza le barricate in maniera netta: "L’unica possibilità di vedere Modric lontano dal Real Madrid è che qualcuno paghi 750 milioni di euro (la clausola rescissoria ndr)".



Le parole del presidente dei blancos, riportate da Marca, non lasciano spazi a dubbi: i Campioni d'Europa non vogliono cedere un'altra stella dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.



Le speranze di vedere il mediano 32enne con la maglia nerazzurra sono dunque ridotte al lumicino nonostante, riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà di Modric (che dovrebbe anche abbassarsi l'ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione che comunque potrebbe essere spalmato su quattro stagioni mentre ora il contratto con le merengues scade nel 2020) è quella di provare l'avventura a Milano con i vari Brozovic, Perisic e Vrsaljko.