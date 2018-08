Real Madrid-Courtois, Kovacic-Chelsea: ufficiale

Adesso è ufficiale: il Real Madrid perde un altro pezzo e cede in prestito Mateo Kovacic al Chelsea. Forse non la migliore notizia per l'Inter, considerando che l'addio di un centrocampista presumibilmente indurrà Florentino Perez a negare la partenza a Modric: di sicuro una buona notizia per Maurizio Sarri che avrà a disposizione un giocatore cresciuto nelle ultime stagioni a Madrid e che con il tecnico italiano giocherà verosimilmente da mezzala sinistra. Il suo arrivo - come spiega il Chelsea nel comunicato - fa parte dell'accordo che contestualmente porta Thibaut Courtois al Real Madrid per 40 milioni di euro. Il portiere belga, dopo un lungo tira e molla, torna nella città dove vive la sua famiglia.



Kovacic aveva deciso di "ribellarsi" già lunedì, al ritorno dalle vacanze, minacciando di non allenarsi più fino a quando il suo futuro non fosse stato definito. Il club lo aveva già rassicurato sull'intesa con i Blues e così il vicecampione del mondo ha lavorato da solo in un campo annesso al centro sportivo di Valdebebas: alla fine il Real lo ha accontentato. E per l'Inter si mette male.