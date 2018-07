Real Madrid, Courtois e Willian più vicini: al Chelsea 110 milioni

Thibaut Courtois più Willian. Una doppia operazione da sogno che secondo il Daily Mail diventerà presto realtà: il portiere belga e il trequartista brasiliano sono vicinissimi al Real Madrid. I blancos puntavano su Eden Hazard, ma le richieste astronomiche dei Blues (oltre 200 milioni), hanno fatto cambiare idea a Florentino Perez che così, a quanto pare, avrebbe optato per Willian, in coppia con l'ex numero uno dell'Atletico.



Maurizio Sarri avrebbe dato l'ok all'operazione che porterebbe nelle casse del Chelsea 110 milioni, da reinvestire magari su Caldara e Higuain o altri nomi: Courtois, in scadenza di contratto nel 2019, non può essere valutato come meriterebbe, mentre Willian, che tra pochi giorni compirà 30 anni, costa decisamente meno di Hazard anche se nell'ultima stagione ha avuto persino un rendimento migliore. Sembra sempre più probabile, dunque, che il Real punti ancora su Benzema come centravanti e cerchi l'erede di Ronaldo nel suo vecchio ruolo di esterno d'attacco, con caratteristiche diverse.