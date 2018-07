Real Madrid, Cavani erede di Ronaldo: parte l'assalto

Ha l'età di Messi, ha indossato anche il 7 di Cristiano Ronaldo, non segna quanto i due fenomeni, ma lavora per la squadra come quasi nessun altro attaccante al mondo: Edinson Cavani corrisponde all'identikit ideale per sostituire CR7 al Real Madrid e secondo i media spagnoli a breve potrebbe partire l'assalto dei blancos al Matador, l'uomo che tra l'altro nell'ultimo Mondiale ha mandato fuori proprio il Portogallo con due gol.



Quanto serve per strappare Cavani al Psg? Meno di 100 milioni, con un ingaggio di almeno 12 a stagione, quanto prende l'uruguaiano in Francia. Cifre che hanno allontanato De Laurentiis e il Napoli, ma che non spaventano Florentino Perez, considerando che nella scorsa stagione, a fronte della cessione di Morata di fatto non arrivò nessuno a sostituirlo e il Real dispone di un tesoretto cospicuo, oltre che degli incassi derivanti dal merchandising e dalla Champions. L'esborso più consisente sarebbe dedicato comunque a Eden Hazard, il top player che Madrid sogna.