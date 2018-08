Real Madrid, Butragueno: "Nessun caso Modric, felice di restare"

I giorni passano e la situazione Modric non si sblocca per l'Inter. Il centrocampista croato rimane dell'idea di lasciare il Real Madrid ma Florentino Perez non lo lascia partire e attende che arrivino le 20:00 di venerdì, termine ultimo per i nerazzurri per tesserare nuovi calciatori sotto contratto, in modo da chiudere definitivamente il calciomercato in uscita dei big nell'anno che ha già visto la partenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus.



Gli agenti continuano a lavorare ai fianchi del presidente, in casa nerazzurra si spera e si pensa che Modric farà un nuovo tentativo nella giornata di domani ma non arriverà mai ad esporsi pubblicamente o a rompere con il club che, dal canto suo, proprio non ci sente. "Non esiste un caso Modric, è felicissimo di continuare con noi", la dichirazione stringata ma netta di Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali dei blancos, prima di Real Madrid-Atletico Madrid sembra una pietra tombale per le speranze dell'Inter.