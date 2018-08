Real Madrid, 95 milioni per Milinkovic-Savic: no della Lazio

L'ultimo tentativo del Milan per Sergej Milinkovic-Savic è datato giovedì, penultimo giorno utile per gli acquisti in serie A. Se il calciomercato italiano è finito, non vale per quello francese, inglese e spagnolo che chiuderanno il 31 agosto: ecco perchè, secondo Don Balon, il Real Madrid avrebbe fatto un tentativo per acquistare il centrocampista serbo dalla Lazio.



Ma Claudio Lotito ha detto no anche ai 95 milioni di euro offerti da Florenino Perez nonostante SMS avesse trovato un accordo con i blancos. La valutazione del giocatore è di 120-150 milioni e per almeno un'altra stagione rimarrà a Roma, scrive il sito spagnolo, che riporta di altre due offerte rifiutate in passato dai biancocelesti: quelle di Manchester United e Chelsea.