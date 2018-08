Psg, Tuchel: "Non è detto che Rabiot rimanga"

Adrien Rabiot è stato uno dei migliori giocatori in campo nella vittoria del Psg sul Caen, il centrocampista francese ha anche realizzato il gol del 2-0, ma a fine partite Tuchel ha lanciato l'allarme: "Non è sicuro che rimanga qui, dipende tutto da lui. Per me può crescere ancora diventando un top player". Rabiot è in scadenza di contratto nel 2019 e sinora ha rifiutato ogni proposta di rinnovo anche perché ha proposte di alto livello sul tavolo: Barcellona all'estero, Juventus e Milan in Italia.



Se i blaugrana sembrano al momento concentrati su Pogba, le due opzioni che potrebbero portarlo in serie A sono entrambe valide. I bianconeri sono al momento la squadra che gli garantirebbe maggiori possibilità di alzare trofei e solo qualche giorno fa se ne parlava come possibile colpo a zero per l'estate 2019, i rossoneri hanno in Leonardo uno sponsor importante: "Lo seguo dall'inizio, gli ho fatto firmare il primo contratto da professionista con il Psg ma non c'è stato alcun contatto".