Psg, Tuchel: "Cavani non mi ha detto che vuole andare via"

Thomas Tuchel festeggia la fine dell'ICC 2018 con la vittoria sull'Atletico Madrid ma la conferenza stampa post-match verte sul calciomercato, anche i tifosi del Napoli interessati alla posizione di Edinson Cavani: "Il mio più grande desiderio è che rimanga al Psg, nessuno mi ha detto nulla e penso che rimarrà. Ho parlato con lui al telefono qualche giornata fa, non mi ha mostrato alcun interesse a lasciare la squadra e per me rimane un calciatore chiave".



L'attaccante uruguaiano comunque salterà la supercoppa francese di sabato perché sta ancora recuperando dal problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare i quarti di finale contro la Francia ai Mondiali 2018.



Tuchel ha poi fatto i complimenti alla squadra: "Mi è piaciuta la mentalità, avevamo in campo molti giovani. Mi è piaciuta sopratuttto la prestazione nel secondo tempo dove siamo andati molto bene e abbiamo disputato un buon finale. Insomma sono contento della prestazione anche perchè avevamo di fronte un club incredibile, un allenatore incredibile, una squadra con grande mentalità e giocatori molto forti, e che hanno la possibilità di lottare per la Champions e quindi non posso che essere soddisfatto".