Psg, Thiago Silva: "Milan? Leonardo non mi ha chiamato"

Con l'addio di Leonardo Bonucci si era parlato della possibilità che il Milan, forte anche della figura di Leonardo, avrebbe potuto fare un tentativo per il ritorno di Thiago Silva ma il difensore brasiliano ha smentito: "Leo non mi ha chiamato, sono al Paris Saint Germain e sono felice qui. Ho un contratto e spero di finire qui la carriera". Lo stesso club rossonero, prelevando Caldara dalla Juventus, ha fatto una precisa scelta, anche considerando la carta d'identità.



Thiago Silva, a Canal Plus, ha anche parlato dell'impatto di Buffon con la squadra: "È già un leader, incredibile. Vuole vincere trofei e farà tante cose belle, sono felice di giocare con una stella come lui". Infine, su Tuchel: "Ogni allenatore ha le sue idee, dobbiamo solo ascoltarlo e lavorare".