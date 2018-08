Psg, tentativo per Donnarumma ma per il Milan è incedibile

Gigio Donnarumma non si muove dal Milan. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera il Psg (nonostante l'acquisto di Buffon in questa sessione di mercato) nelle ultime ore avrebbe rimesso gli occhi sul portiere rossonero e sarebbe disposto a offrire 35-40 milioni di euro. Ma il club di via Aldo Rossi ritiene l'estremo difensore 19enne fondamentale per il presente (e anche per il futuro) e dunque non è affattto intenzionato a trattare con i Campioni di Francia.



Oltretutto Mino Raiola non ha più problemi con la società milanista dopo il cambio di proprietà (l'agente italo-olandese era entrato subito in rotta di collisione con l'ex ds Massimiliano Mirabellie più in generale con i cinesi) e dunque, come detto, la permanenza di Donnarumma non è in discussione anche se la concorrenza in questa stagione sarà più agguerrita considerata la presenza di Pepe Reina.