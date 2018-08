Psg su Boateng, Rabiot verso il Barcellona

Adrien Rabiot è uno dei profili più interessanti del calciomercato: oltre alle indiscutibili capacità e alla ancora giovane età (23 anni), bisogna considerare il contratto in scadenza a giugno 2019 che, da gennaio, gli consentirebbe di firmare per qualsiasi squadra a costo cartellino pari a zero. Il centrocampista infatti continua a rifiutare le offerte di rinnovo del Paris Saint Germain, l'ultima l'altroieri, perché dietro ci sarebbe il Barcellona: lo riporta Mundo Deportivo.



Il Psg, che punta a un rinforzo sugli esterni difensivi (il quotidiano spagnolo parla di Filipe Luis, che ha dichiarato di voler andare via, ma ieri Hoeness, presidente del Bayern Monaco ha rivelato: "Boateng rimane o parte? Diciamo 50 e 50 ma credo che alla fine andrà a Parigi"), ha bisogno di liquidità immediata per rientrare nei conti del Fair Play Finanziario, per il quale è ancora sotto investigazione da parte della Uefa che dovrebbe decidere eventuali sanzioni entro fine mese.



Se le esigenze economiche di rientro dei parigini saranno immediate, Rabiot diventerà blaugrana entro il 31 agosto (giorno di chiusura del calciomercato spagnolo e francese) se no arriverà a costo zero la prossima stagione. In questo secondo scenario il Barça batterebbe la concorrenza di Juventus e Milan, da tempo interessate al francese.