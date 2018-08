Psg: 90 milioni per Rakitic o cessione di Mbappé al Real Madrid?

Incrocio pericoloso per il Paris Saint Germain tra possibili acquisti e cessioni obbligate: la chiusura del calciomercato francese (oltre a quello spagnolo e tedesco) si intreccia con l'attesa per le eventuali sanzioni che la Uefa potrebbe comminare ai parigini per violazione del Fair Play Finanziario. La situazione si riflette anche sui quotidiani spagnoli, con As e Sport che prendono posizioni diverse: il primo vede Kylian Mbappé in direzione Real Madrid, il secondo Ivan Rakitic alla corte di Tuchel.



Secondo As, il Psg dovrà versare entro il 27 agosto 180 milioni di euro, cioè il riscatto di Mbappé che la scorsa estate fu formalmente acquistato in prestito con diritto. Negli stessi giorni dovrebbe arrivare anche la sentenza sul FPF: se saranno accertate violazioni del regolamento, Al-Khelaifi dovrà rinunciare ad una sua stella per abbassare il monte-ingaggi ed evitare ulteriori esborsi. Fatto salvo Neymar, incedibile, sarebbe proprio il giovane campione del mondo ad essere sacrificato: tornerebbe al Monaco e da lì verrebbe prelevato dai blancos entro il 31 agosto.



Passando a Sport, si cambia direzione: i campioni di Ligue 1 sono pronti a sborsare 90 milioni di euro per prelevare Rakitic. Il Barcellona non ha bisogno di vendere e, pur comprando Vidal, ha lasciato partire Paulinho (e cerca Pogba) quindi non vorrebbe lasciare partire il croato. Una settimana e sarà tutto più chiaro.