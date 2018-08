Piqué: "Pogba al Barcellona? Saremmo felici"

Più i giorni passano e la deadline del 31 agosto si avvicina, più l'affare Pogba-Barcellona - già complicatissimo di suo - diventa meno probabile. Lo sa anche Gerard Piqué che però non chiude del tutto la porta: "Paul è un giocatore molto bravo, saremmo felici se venisse con noi in squadra. Ma in questo momento è del Manchester United, tocca a loro dire qualcosa: io non so molto di ciò che sta succedendo là (si riferisce all'insoddisfazione del francese, ndr)".



Il difensore spagnolo, a margine di un evento, ha anche parlato dell'obiettivo Champions League: "In poche gare ci si gioca tutto, è pericoloso puntare solo alla coppa: serve regolarità di rendimento e concentrarsi sulla Liga è l'opzione migliore. In una competizione con tante partite è più semplice vincere, in quelle ad eliminazione diretta ci sono squadre che possono fare bene in difesa e contropiede: e se sono del nostro livello allora soffriamo".