Parma, Inglese più Grassi: fa la spesa a Napoli

Roberto Inglese non si è mai sentito da Napoli e forse dopo il primo mese in azzurro ne ha avuto la conferma: le ultime amichevoli hanno confermato che l'attaccante è ai margini del progetto di Ancelotti, nonostante le dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Aurelio De Laurentiis, così è possibile che in questi giorni di mercato l'ex attaccante del Chievo cambi subito maglia.



Il Parma, infatti, è vicinissimo a Inglese, che è arrivato al Napoli quest'estate nonostante fosse stato acquistato già un anno fa e poi tenuto "in parcheggio" al Chievo: dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, gli emiliani vanno a caccia di rinforzi in vista del campionato e dal Napoli potrebbe arrivare anche Alberto Grassi, che dopo la buona stagione alla Spal (soprattutto nella seconda parte) preferirebbe continuare a giocare titolare. I gialloblù puntano anche a Faraoni, attualmente al Crotone.