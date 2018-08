Parma, Faggiano: "Ho provato a prendere Balotelli ma poi sono scappato per le cifre..."

Il Parma ha tentato di acquistare Mario Balotelli (che alla fine dovrebbe rimanere al Nizza dopo il passo indietro del Marsiglia). La conferma arriva da Daniele Faggiano, direttore sportivo degli emiliani, a RMC Sport: "Ho provato a prenderlo, ho parlato un po' con tutti ma poi sono scappato. Dobbiamo fare i conti con i nostri conti. Non possiamo lavorare su certe cifre".



Difficoltà anche per quanto riguarda l'ipotesi Antonio Cassano: "È dura, stiamo valutando tanti profili: opero sempre consultando la società. È più no che sì".



Il dirigente dei Ducali comunque rassicura, almeno in parte, i tifosi: "Stiamo lavorando, dobbiamo ancora completare la rosa. Sapevamo che non sarebbe stato semplice questo mercato per una neo promossa, ma la piazza di Parma ha comunque il suo fascino. Lavoreremo molto sui prestiti".