Parma, è fatta per Gervinho dall'Hebei Fortune

Il Parma, nell'anno del suo ritorno in serie A, sta preparando una squadra che potrà dare soddisfazioni ai tifosi: dopo gli acquisti di Grassi e di Inglese, altro colpo per Roberto D'Aversa. Il club emiliano è a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Gervinho, attaccante ivoriano classe 1987 ora all'Hebei Fortune, con un passato alla Roma (due stagioni e mezzo con 88 presenze e 26 gol).



Gervinho aveva lasciato i giallorossi proprio per provare l'avventura in Cina, ora una seconda vita nel campionato italiano. Considerando Inglese e le voci su un possibile tentativo per Karamoh, il Parma vuole costruire un tridente da sogno.