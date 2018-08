Palermo: Clemenza al Padova, Foschi se la prende con la Juventus

Attimi di tensione ieri all'hotel Melià di Milano dove è andata in scena l'ultima giornata di calciomercato: protagonista Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo. Dopo aver accarezzato a lungo il sogno di portare Luca Clemenza in rosanero, l'attaccante classe 1997 di proprietà della Juventus è finito in prestito al Padova. La situazione ha fatto infuriare Foschi che avrebbe avuto una reazione verbale scomposta verso Federico Cherubini, braccio destro di Marotta e Paratici.



In seguito sarebbe arrivato un chiarimento e lo stesso Foschi, a Mediagol, ha chiarito: "Volevo Clemenza da tempo, ci sono rimasto male ma forse sarebbe arrivato non del tutto convinto e alla fine meglio così. Non mi sono piaciuto in quella situazione, il mercato nasconde sempre insidie e, nonostante la mia esperienza, non ero preparato. Mi sono scusato con Zamparini".