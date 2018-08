Nuovo incontro Juve-Milan per chiudere l'affare Higuain

"Tutto fatto? Mica tanto...". Beppe Marotta ieri aveva fatto intendere che il passaggio di Higuain al Milan (e il conseguente scambio Bonucci-Caldara) non era ancora in dirittura d'arrivo e secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport oggi la trattativa ha subito una leggera frenata principalmente per due ragioni.



Il Pipita vorrebbe prima di tutto un trasferimento a titolo definitivo e non un prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto a 36. Il dt rossonero Leonardo ha provato a spiegare al centravanti che questa formula è fondamentale per il Diavolo per il Fair Play Finanziario e che in sostanza si tratta comunque di un acquisto 'mascherato'. La posizione dell'argentino si sarebbe in qualche modo ammorbidita nelle ultime ore.

Inoltre l'ex Napoli chiederebbe un ingaggio di 9 milioni annui mentre il Milan ne propone 7,5, tanti quanti ne guadagna al momento a Torino: difficile che il club di via Aldo Rossi intenda spingersi oltre. I rossoneri potrebbero essere aiutati dalla Juve con la buonuscita da corrispondere all'attaccante (tra i 4,5 e i 6 milioni).



L'affare non è in alcun modo a rischio e a prevalere è l'ottimismo: i due club si rivedranno in giornata e nelle prossime ore contano di chiudere l'operazione sistemando gli ultimi, seppur rilevanti, dettagli.