Dall'Inghilterra, niente United per Zidane: "Ci teniamo Mourinho"

Dopo un inizio di stagione davvero complicato e ancor più travagliata, caratterizzata da un mercato tutt'altro che roboante, l'avventura di José Mourinho al Manchester United sembrava ormai giunta al capolinea. A complicare ulteriormente le cose, lo scontro a distanza con Paul Pogba, desideroso più che mai di cambiare aria. E invece, anche dopo la sconfitta nell'ultimo turno di Premier League contro il Brighton, la dirigenza dei Red Devils avrebbe deciso di continuare a puntare sullo Special One.



Vengono così allontanate tutte le voci che negli ultimi giorni avevano accostato Zinedine Zidane alla panchina dello United. Il francese, dopo aver vinto tre Champions League da allenatore del Real Madrid, è alla ricerca di una nuova sfida. Un'avventura in Premier League certamente lo intrigherebbe, a maggior ragione alla guida di un club storico come il Man U. Una fonte interna della società inglese, contattata dalla BBC, ha però fatto trapelare queste parole: "Perché dovremmo trattare Zidane quando non c'è un lavoro da offrirgli?". Di fatto dunque non sembra esserci spazio per Zizou a Manchester, almeno per il momento.