Napoli: se parte Mertens, tutto su Belotti

In casa Napoli basta attacco leggero e via alla doppia punta fisica? La strategia di Carlo Ancelotti sembra chiara leggendo l'indiscrezione de La Stampa: cessione di uno tra Mertens, Callejon e Inglese per arrivare ad Andrea Belotti. Pronta un'offerta da 50-60 milioni di euro al Torino mentre all'attaccante verrebbe garantito un ingaggio da 3,5 milioni all'anno.



Il quotidiano torinese aggiunge che i granata avrebbero già bloccato Simone Zaza e sognano Mario Balotelli per sostituire il Gallo. Resta da capire la posizione del Torino visto che solo qualche giorno fa, quando erano nate le prime voci di Belotti-Napoli, il ds Petrachi aveva bollato tutto come "notizia falsa. Ho un buon rapporto con Giuntoli e non lo sento da tempo. Non credo qualcuno abbia contattato il giocatore scavalcando la società, sarebbe irregolare".