Napoli, lo Standard Liegi provoca: "Ochoa? Dateci Mertens"

Il Napoli va a caccia di un portiere, anche se al momento, più che il mercato, la priorità sarebbe dare un'identità alla squadra, apparsa in difficoltà nell'ultima amichevole. Il messicano Ochoa è il primo obiettivo, ma lo Standard Liegi continua a fare muro e il d.s. Olivier Renard ha fatto chiaramente capire perché al portale VoetbalPrimeur.be.



"Anche noi vorremmo Mertens in prestito con diritto di riscatto, ma se lo chiedessi mi riderebbero in faccia - ha detto Renard - Ochoa merita un grande club, è un buon portiere e una brava persona, ma questo non vuol dire che dobbiamo per forza accettare determinate condizioni". Difficile, a questo punto, che il Napoli riesca a chiudere la trattativa.