Napoli, ecco il nuovo portiere: fatta per Ospina

L'indizio che aveva lanciato Aurelio De Laurentiis in giornata era giusto: David Ospina domani diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro risolve così il "problema" del terzo portiere, sorto con l'infortunio subito da Meret e le prove poco convincenti di Karnezis nelle amichevoli estive, Carlo Ancelotti avrà a disposizione un numero uno affidabile e di esperienza.



Ospina, 30 anni a fine mese, ha difeso la porta della Colombia nell'ultimo Mondiale mentre nella scorsa stagione ha messo insieme 21 presenze con l'Arsenal da cui arriva in prestito con diritto di riscatto. Domani sarà a Roma per le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto con il Napoli. Prima dei Gunners, che ha difeso per quattro stagioni, era stato per 6 anni al Nizza - dove ha preso il passaporto francese - mentre aveva iniziato la carriera in patria all'Atletico Nacional.



Scartate dunque le ipotesi Mignolet, Tatarusanu e Ochoa (quest'ultimo anche per le norme sugli extracomunitari).