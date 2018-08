Napoli, De Laurentiis: "Siamo fortissimi, rinforzi se necessari"

Aurelio De Laurentiis aveva già espresso soddisfazione dopo la vittoria del Napoli sul campo della Lazio con un tweet pubblicato a poche ore dalla partita

Ottimo inizio ! Complimenti a Carlo e ai ragazzi !!#ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 18 agosto 2018

e ha confermato il suo stato d'animo parlando con alcuni tifosi in Sicilia: "Siamo fortissimi, Ancelotti è in grado di valorizzare la nostra rosa. Contro la Lazio il mister è riuscito a far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione, è stato un ottimo inizio e non mi resta che fare i complimenti a lui e ai ragazzi per il successo". Il presidente azzurro ha confermato la linea sul calciomercato anche in vista di gennaio: "Rinforzi? Valuteremo solo se serviranno davvero" le parole riportate da Il Mattino.