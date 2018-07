Napoli, De Laurentiis: "Ci siamo per Arias, no a Sabaly"

Aurelio De Laurentiis annuncia il nuovo terzino del Napoli: "Penso che per Arias del Psv Eindhoven siamo ai momenti decisivi, stiamo trattando. La cosa strana è che siamo anche su un altro profilo che gioca nello stesso ruolo ma non è Sabaly" le parole a Radio Kiss Kiss. Il presidente azzurro, ancora a Dimaro in ritiro con la squadra, ha parlato anche della situazione del terzo portiere: "Sui nomi vedremo, io ho una grossa responsabilità. Per salvaguardare Meret devo prendere tre numeri uno dello stesso livello".



In difesa una conferma "parleremo del rinnovo di contratto con Koulibaly come si fa tra amici" e una possibile uscita: "Cagliari e Sampdoria sono su Tonelli". Infine sul calcio italiano: "L'entusiasmo dei tifosi è determinato non solo dal Napoli, che da nove anni gioca in Europa e con merito è tra i primi posti, ma c'è una grande rivoluzione in atto nel calcio. Tutti stanno migliorando, la Serie A sta per diventare il campionato più interessate d'Europa, manca poco per superare quello inglese, almeno per interessi, non ancora per introiti".