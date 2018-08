Modric, piano Suning: prima l'Inter, poi il Jiangsu

In casa Inter sono giorni cruciali per l'affare Modric: il centrocampista croato è rientrato oggi dalle ferie post-Mondiale, i nerazzurri sperano che presto parli con Florentino Perez e gli chieda di lasciare il Real Madrid.



Secondo il Corriere dello Sport, c'è un piano ben preciso di Suning relativo a Modric: prima un ricco quadriennale (da circa 10 milioni di euro netti, simile all'attuale che però scade nel 2020) per giocare con la maglia interista e poi una chiusura di carriera in Cina nel Jiangsu.



In questo modo Modric diventerebbe testimonial prestigioso dell'altra squadra di proprietà di Zhang Jindong, a 36-37 anni proverebbe una nuova avventura e avrebbe l'occasione di fare un ultimo grosso guadagno per la sua carriera da calciatore.