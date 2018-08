Milinkovic, offerta da 100 milioni alla Lazio: United in pole?

La Lazio riceverà presto, anzi prestissimo, un'offerta da 100 milioni per Sergej Milinkovic-Savic. Il mittente, riferisce il Corriere dello Sport, sarà un club straniero: in pole position ci sarebbero il Manchester United (potrebbe affondare grazie all'eventuale cessione di Pogba al Barcellona e per Il Messaggero è avanti più di tutti) e il Real Madrid (alle prese con il caso Modric dopo aver quasi ceduto in prestito Kovacic al Chelsea) davanti proprio ai Blues.



I Red Devils (e in seconda battuta i londinesi) devono muoversi molto rapidamente perché il mercato in Inghilterra chiude giovedì: un aiuto per chiudere in fretta potrebbe arrivare da Jorge Mendes. Il potente agente (procuratore, tra gli altri, di Mourinho) sta curando l'operazione e il suo ottimo rapporto con Lotito sarebbe la carta giusta per convincere il numero 1 biancoceleste, che fino a questo momento ha chiesto 120 milioni per il talento serbo.



Sullo sfondo la Juventus: anche i bianconeri farebbero leva sul legame con Mendes (dopo le operazioni Cancelo e Ronaldo) ma senza l'addio di Pjanic appare davvero impossibile inserirsi nella corsa al 23enne laziale.