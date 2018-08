Milan, visite mediche per Laxalt e Castillejo

Visite mediche, firma sul contratto e ufficialità: oggi per il Milan sarà la giornata di Diego Laxalt e Samu Castillejo. I due, arrivati ieri sera a Milano, si sono recati in mattinata alla clinica La Madonnina per i consueti test fisici: intorno alle 8 l'esterno difensivo uruguaiano, un'oretta dopo quello offensivo spagnolo.



In ogni caso i due non si uniranno alla squadra, scesa in campo a Milanello alle 10:30 per preparare il debutto in campionato contro il Genoa.



Laxalt (che avrà la maglia 93) arriva in prestito oneroso di 4 milioni di euro dal Genoa con diritto di riscatto fissato a 14 milioni - da cui saranno scontati gli 11 di riscatto per Lapadula -, per Castillejo (che vestirà la maglia 29) stessa formula ma con cifre leggermente diverse: 3+15, oltre al cartellino di Carlos Bacca che farà il tragitto inverso al Villarreal.