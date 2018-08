Milan, visite mediche per Higuain e Caldara

Giornata di visite mediche per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, prossimi a diventare nuovi giocatori del Milan. Il primo (per questioni logistiche dato che era Torino mentre il difensore era negli Usa con la Juventus) ad arrivare alla Clinica La Madonnina è stato il Pipita, circondato dall'entusiasmo di una cinquantina di tifosi rossoneri che lo hanno incitato mettendo a dura prova l'organizzazione della sicurezza: "Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain" il coro che è andato per la maggiore.

Higuain - che era arrivato a Milano ieri sera pronunciando le sue prime parole rossonere - ha sorriso, firmato qualche autografo e cominciato gli esami. Poi il turno di Caldara ("Sono felice, ho parlato con Gattuso, devo ancora scegliere il numero") a cui i tifosi hanno riservato il coro "uno di noi", entrambi dovrebbero firmare il nuovo contratto già in giornata anche se per l'annuncio ufficiale servirà attendere gli stessi passaggi lato Juve con Leonardo Bonucci.