Milan, visite mediche per Bakayoko

Domenica sera è cominciata l'avventura italiana di Tiemoué Bakayoko, lo sbarco a Milano preludio delle visite mediche di lunedì, giornata in cui metterà anche la firma sul contratto con il Milan che lo acquista dal Chelsea in prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 35. Il centrocampista francese firmerà un contratto annuale con opzione di altri quattro che verranno esercitati se i rossoneri lo riscatteranno a fine stagione.



Bakayoko, che prenderà la maglia numero 14, è stata una richiesta di Gennaro Gattuso che aveva ripetuto a Leonardo la richiesta fatta ai tempi a Mirabelli: un vice Kessié. E il 23enne ricorda l'ivoriano per fisicità, corsa e inserimento senza palla, dopo aver convinto tutti al Monaco ha avuto una battuta di arresto al Chelsea e ora vuole rilanciarsi con la maglia del Milan: l'allenatore potrà schierarlo mezzala nel 4-3-3 ma anche nei due mediani in un ipotetico 4-2-3-1.