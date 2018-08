Milan, vicina la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid

Nikola Kalinic all'Atletico Madrid è una trattativa che il calciomercato racconta da settimane ma in queste ultime ore ha avuto una forte accelerate. L'attaccante croato è reduce da una stagione negativa sia in serie A che con la maglia della Croazia ed è in uscita dal Milan, a maggior ragione ora che Gennaro Gattuso può contare su Gonzalo Higuain.



I Colchoneros stanno cedendo Gameiro al Valencia e la casella in attacco liberata dal francese sarà occupata proprio da Kalinic, il Milan da questa cessione incasserà circa 20 milioni di euro (l'anno scorso era stato acquistato dalla Fiorentina per 25 milioni).