Milan, stretta finale per Higuain: tocca a Leonardo

Nel rebus che coinvolge Gonzalo Higuain, Leonardo Bonucci e Mattia Caldara almeno un paletto sembra definito: la Juventus cederà il difensore alla squadra che prenderà anche il Pipita. Ecco perché l'attaccante argentino sembra avvicinarsi al Milan e allontanarsi dal Chelsea, più interessato a Daniele Rugani, e che ha messo sul piatto Alvaro Morata mentre in casa bianconera non interessano nuove punte.



Oggi incontri importanti per il fratello-agente di Higuain, prima con il ds juventino Paratici e poi con il collega rossonero Leonardo. Si ragiona su un prestito (anche biennale) da 20 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni, un acquisto definitivo mascherato da temporaneo per esigenze di bilancio del Milan.



Proprio su questo punto va convinto il Pipita che, se deve proprio lasciare la Juve, vuole farlo a titolo definitivo e accetterebbe controvoglia un prestito: Leonardo dovrà convincerlo che verrà certamente riscattato, per lui pronto un contratto da 7,5 milioni l'anno più bonus - come quello attuale di Bonucci - ma fino al 2022/2023 (attualmente in scadenza 2021).



A quel punto si sbloccherebbe anche lo scambio Caldara-Bonucci, entrambi potrebbero essere valutati 40 milioni di euro così da rendere felici entrambe le società: plusvalenza per i bianconeri, niente minusvalenza per i rossoneri. A quel punto Rugani rimarrebbe a Torino e il Chelsea a bocca asciutta.