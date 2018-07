Milan, spunta Rodrigo Caio

La maxi-operazione tra Milan e Juve si complica: l'unica cosa quasi scontata è la partenza di Leonardo Bonucci in direzione Torino, ma è difficile che in rossonero approdino sia Higuain che Caldara. In particolare, per l'ex difensore atalantino l'inserimento del Chelsea disposto a pagarlo 40 milioni di sicuro non favorisce il Milan.



Così Leonardo sta lavorando anche su altre piste per sostituire Bonucci: secondo Tuttosport, l'ultima idea è Rodrigo Caio. È un difensore centrale del San Paolo che il 17 agosto compirà 25 anni: costa circa 15 milioni e il d.g. rossonero punterebbe sui buoni rapporti col suo vecchio club per portarlo in Serie A.