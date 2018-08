Milan, niente Milinkovic-Savic: "Mercato chiuso"

Il calciomercato estivo del Milan si chiude con le ufficialità di Bakayoko, Laxalt e Castillejo: questo, almeno, è ciò che scrive la società rossonera nel comunicato che annuncia i tre acquisti da Chelsea, Genoa e Villarreal. "Con l'arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, AC Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato" si legge sul sito ufficiale.



Sembra quindi sfumare definitivamente Sergej Milinkovic-Savic, un intrigo che nasconde risvolti sportivi ma pure finanziari. Si era anche sparsa la voce di visite mediche prenotate per oggi alla clinica La Madonnina da parte dei rossoneri per un ipotetico mister X ma non risultano confermate.



Sul primo versante si è parlato di trattativa mai decollata con la Lazio perché Lotito non accetta contropartite tecniche: è di ieri l'ultimo tentativo fallito (40 milioni subito, 40 l'anno prossimo più i cartellini di Bonaventura e Borini). Dall'altro, Il Sole 24 Ore ha annunciato invece un accordo già raggiunto con i biancocelesti sulla base di un prestito oneroso da 40 milioni di euro più diritto di riscatto, una trattativa condotta in prima persona da Elliott e che avrebbe risvolti extracalcistici di stampo imprenditoriale con il presidente laziale.



Le alternative a centrocompo sarebbero due. La prima è quella che porta ad Adrien Rabiot, in scadenza 2019 con il Psg e che non è intenzionato a rinnovare il contratto: il buon rapporto con Leonardo favorirebbe un approdo in rossonero ma i parigini non ci sentono. Eventualmente sarà un colpo per l'anno prossimo, una sfida di mercato con la Juventus che attende anche sviluppi dal caso SMS. La seconda pista porta a Daniele Baselli che, con l'arrivo di Soriano al Torino, potrebbe essere in uscita.