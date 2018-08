Milan-Milinkovic, le quote crollano

C'è un sito internet che si chiama "Oddschecker.com". Per chi conosce l'inglese è facile capirne la funzione: monitora le scommesse di tutto il mondo e nelle ultime ore ha scoperto che le quote per il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic al Milan sono crollate. Da un minimo di 2,5, davvero poco, a un massimo di 7, che sarebbe tanto, ma non tantissimo se pensiamo che solo 24 ore fa Leonardo ha definito l'arrivo del serbo "un sogno impossibile".



In effetti 120 milioni rappresentano una cifra troppo alta per il Milan attuale che deve far fronte ai problemi del fair play finanziario, senza tenere conto della forte concorrenza per il giocatore. Al momento, per gli stessi bookies la possibilità più concreta, considerando anche che il mercato chiude tra dieci giorni, è che Milinkovic resti alla Lazio: ma se dovesse partire, incredibile ma vero, il Milan è considerata la destinazione più probabile. Altro che impossibile.