Milan, Locatelli al Sassuolo: è ufficiale

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive". Le parole di un comunicato ufficiale lasciano sempre una sensazione strana: si chiude così, con queste poche righe, una storia che sembrava poter essere una favola.



Proprio contro il Sassuolo, il 3 ottobre 2016, Manuel Locatelli segnò un gol strepitoso e scoppiò in lacrime: aveva 18 anni e piano piano si stava prendendo il Milan, la squadra dov'era cresciuto. Ne segnò un altro di gol, altrettanto bello ma ancora più importante, poche settimane dopo, quando decise la sfida con la Juve. La favola, però, a un certo punto si è interrotta, tra una panchina e un passaggio sbagliato di troppo.



Così Locatelli, che era stato identificato come il futuro del Milan, se ne va dopo soli due anni in prima squadra. Il Sassuolo paga 2 milioni per il prestito e ne pagherà altri 10 milioni ai rossoneri la prossima estate (più 2 possibili di bonus) e il suo è un addio, perché non c'è il diritto di recompra nel contratto. A lui serviva spazio per crescere, al Milan soldi per ricostruire. Magari il lieto fine arriverà da un'altra parte.