Milan, Leonardo: "Milinkovic non è fattibile, nessun contatto per Rabiot"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Paolo Maldini ("Averlo con me mi rafforza molto, è un valore enorme") Leonardo frena gli entusiasmi sul mercato (ricerca di un centrocampista) dopo l'affare Higuain-Caldara.



"Compatibilmentye con il Fair Play Finanziario non ci sarà l'acquisto di un top player. Si può tentare un mezzo miracolo per avere qualcosa in più per la squadra ma non è detto che ci riusciremo. L'operazione con la Juve è dentro il FFP. Si può spendere quanto si incassa. Abbiamo un impegno molto stretto e da lì non possiamo uscire. Dobbiamo aumentare incassi e fatturati per poter investire e avere risultati importanti" sottolinea il direttore tecnico rossonero.



Smentite dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni: "Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi, lo sognano tante squadre. Non ci è concesso sognare giocatori di questo valore, non è fattibile. Rabiot lo seguo da tanto, è un grandissimo giocatore ma non c'è stato nessun contatto".



A proposito dell'invito via social di Perotti, che ha esortato Suso a raggiungerlo alla Roma, Leonardo taglia corto: "Non ho Instagram. Suso è importantissimo, anche per il futuro e ad oggi non è arrivato niente".



Conferme invece sulla partenza di Kalinic in direzione Atletico Madrid: "Ci siamo quasi, è un'operazione che ci ha messo un po' di tempo ma può darsi che andrà a buon fine".



Infine non è escluso un altro grande ritorno in società, quello di Kakà: "Io lo adoro, è il mio pupillo, e ha manifestato la voglia di imparare da dirigente, di capire come funzionano le cose, gratis, e di stare vicino. È l'ultimo Pallone d'oro del Milan, per sempre sarà legato alla società e sicuramente sarà in zona. Non sappiamo come, però è vero che ha tanta voglia di imparare, penso che a settembre sarà a Milano, ma non c'è niente di definito".