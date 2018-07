Milan, Leonardo: "Difficile aspettarsi un grande colpo"

'Leo is back' è lo slogan scelto dal Milan per dare il nuovo benvenuto a Leonardo: "Sono felice di come mi hanno scelto, anche se i ritorni sono sempre difficili. Qui c'è un pezzo della mia vita, realizzare qualcosa nella mia seconda casa è la sfida più grande per me. Capisco e rispetto i sentimenti di certi tifosi per il mio passato all'Inter ma ho capito che qui si può fare qualcosa di bello, è un ritorno che mi cambia la vita".



Il dirigente brasiliano affronta subito l'argomento del giorno: "Ho incontrato la Juventus perché c'è un desiderio da parte di Bonucci, l'idea è partita da lui. Poi non so se partirà o rimarrà. L'anno scorso è arrivato come simbolo del cambiamento, in grande sintonia vedremo cosa fare". Conferma per Gattuso: "Nessuno ha parlato con Conte, è un uomo del Milan e partiremo con lui. Oltretutto quando abbiamo parlato di calciomercato ci siamo trovati subito in sintonia: servono mezz'ala, esterno ed attaccante".



E allora via ai possibili acquisti, Higuain o Morata in testa: "C'è il Fair Play Finanziario, non penso ci saranno grandi colpi. Cartellini ed ingaggi sono raddoppiati negli ultimi anni e questo non ci aiuta, rendono difficile l'inserimento di grandi nomi. Sarà un mercato saggio". Non solo giocatori, possibili novità anche in società: "C'è tanto lavoro da fare, serve una mano. Maldini? Un grande amico e rappresenta il Milan. Sarebbe molto bello se si unisse a noi".