Milan, Leonardo contatta Conte

Dopo la svolta societaria con l'arrivo di Elliott, la svolta dirigenziale (con i vari Gazidis, Gandini e Leonardo) e la svolta sul calciomercato con la situazione Bonucci-Higuain, per il Milan può arrivare anche una svolta a livello di panchina.



Secondo il nostro Paolo Bargiggia, infatti, il sogno rossonero è Antonio Conte tanto che Leonardo lo avrebbe già contattato per sondarne la disponibilità: l'ex tecnico del Chelsea ha dato risposta positiva ma ricordando che ha bisogno di almeno un paio di mesi per risolvere la vertenza con i Blues dopo l'esonero.



Ad ogni modo, non una notizia positiva per Gennaro Gattuso (chiamato la stagione scorsa da Fassone e Mirabelli, entrambi mandati via) che pure era stato menzionato e quindi indirettamente confermato da Elliott nel primo comunicato ufficiale da proprietari del Milan. Ma in casa rossonera la situazione è in continua evoluzione, perciò lo scenario non è da escludere.