Milan, incontro con Raiola per Donnarumma

Giornate calde a Casa Milan: ieri è toccato a Ricardo Rodriguez e al suo agente incontrare Leonardo e Paolo Maldini, oggi (giorno anche del CdA) - secondo quanto scrive Repubblica - dovrebbe essere il turno di Enzo Raiola in merito a Gianluigi Donnarumma. Il colloquio con Gianluca Di Domenico verteva sul calciomercato, visto che Rodriguez è cercato dal Paris Saint Germain, ma il terzino dovrebbe rimanere considerando anche le parole del procuratore al termine dell'incontro: "Confronto bello e interessante".



Per quanto riguarda Donnarumma, fermo restando che all'estero mancano ancora tre giorni prima della fine delle trattative, dovrebbe essere invece solo un incontro per capire le intenzioni future del portiere, visto che al momento non ci sono offerte concrete per lui.