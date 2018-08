Milan, Higuain: "Ho parlato con Gattuso, speriamo di arrivare in alto"

Giovedì le visite mediche e la firma trasformeranno l'affare in ufficiale, intanto Gonzalo Higuain parla già da giocatore del Milan: "Tutto bene. Sono felice per questa avventura, speriamo di poter arrivare il più in alto possibile. Ho già parlato con Gattuso". Poi, un doveroso saluto agli ex tifosi:della Juventus "Saluto anche loro, mi hanno regalato tanto affetto". Il Pipita è arrivato all'hotel milanese intorno alle 23 atteso da una folla di tifosi milanisti, maglia arancione e cappellino ha rilasciato queste brevi dichiarazioni prima di andare via: "Parlerò meglio dopo le visite e la firma sul contratto".

Gonzalo Higuain è appena arrivato al Westin Palace, Pipita preso d’assalto dai giornalisti. @GoalItalia pic.twitter.com/9UXGqJBt7y — Simone Gambino (@SimoneGambino) 1 agosto 2018