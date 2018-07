Milan, Higuain accetta il prestito: sì al maxi-scambio

Gonzalo Higuain ha detto sì al Milan: mancava soltanto il suo ok per definire il maxi-scambio che porterà anche Caldara in rossonero e Bonucci alla Juve. Nell'incontro notturno tra il fratello-agente del giocatore e Leonardo, il Pipita ha di fatto accettato il trasferimento in prestito, che inizialmente sembrava poter bloccare l'affare. Presto, forse già in giornata, saranno definiti tutti i dettagli, sia sul contratto, sia sulle cifre dell'operazione, perché i due club devono ancora accordarsi completamente per le valutazioni dei due difensori.



L'ipotesi più probabile è che per Caldara e Bonucci ci sia una valutazione alla pari che consenta ai due club una doppia plusvalenza: la Juve ha acquistato Caldara a 15 milioni e lo rivende subito a 40, il Milan rivende il suo capitano alla stessa cifra, ma considerando un ammortamento di un anno da 8 milioni, rende più ricco il bilancio. Higuain, invece, viene ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto: si va verso i 18 milioni subito più 36 per acquistarlo a titolo definitivo, per una valutazione complessiva di 54 milioni.



Dopo il colpo del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juve, si sblocca dunque un'altra incredibile trattativa che ha ravvivato un'estate piena di colpi di scena per la Serie A: stavolta non arriva nessun giocatore nuovo a rinforzare il nostro campionato, ma di sicuro il Milan diventa più competitivo con un centravanti del calibro di Higuain, si assicura la possibile coppia centrale difensiva della Nazionale del futuro con Caldara (accanto a Romagnoli), mentre la Juve riforma la BBC che sarà utile soprattutto in Champions.