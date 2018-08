Milan, Halilovic può già partire: "Offerto a Girona ed Espanyol"

Lo scorso 3 luglio il Milan aveva depositato il contratto di Alen Halilovic, arrivato a costo zero dopo essersi svincolato dall'Amburgo: dopo un mese e mezzo in rossonero, potrebbe già lasciare Milano. Secondo Mundo Deportivo, il centrocampista croato - chiuso dall'arrivo di Samu Castillejo - non rientrerebbe più nei piani della società e non troverebbe spazio nelle gerarchie di Gattuso, per questo sarebbe stato offerto a Girona ed Espanyol.



I due club di Barcellona sarebbero interessati ad Halilovic, in particolare il primo poiché il suo tecnico, Sacristan, lo aveva allenato ai tempi del Barcellona B e anche recentemente aveva detto: "Vedi subito che ha qualità uniche".