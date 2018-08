Milan, Gattuso: "Squadra fatta al 90%, ora un centrocampista"

Ora che gli affari sono ufficiali, Gennaro Gattuso può finalmente parlare di come sarà il nuovo Milan con Higuain e Caldara: "Mattia è un giovane interessante che può crescere molto, Gonzalo lo conosciamo tutti. Sono contento, sono giocatori importanti: ora sta a noi farli sentire a casa, facendogli capire come si lavora e come si sta in questo gruppo. Ci daranno una mano per fare una stagione importante".



Qualcuno si chiede se ora potrà esserci la doppia punta con Cutrone: "Non cambieremo modulo, la base rimane il 4-3-3 anche se con altri concetti. Ho parlato con Gonzalo, il suo arrivo è un motivo di orgoglio per noi: difficilmente un giocatore non vuole venire qui".



Ora, però, manca la ciliegina sulla torta: "Vediamo, manca ancora qualche giorno alla chiusura del calciomercato. La squadra è fatta al 90% anche se iniziamo ad essere tanti. Si può fare qualcosa a centrocampo ma la società dovrà anche ridurre la rosa". Il nome di Arturo Vidal incrocia sia il discorso rinforzi che l'ultima partita di ICC 2018 contro il Barcellona: "Abbiamo pensato al cileno ma non potevamo permettercelo per il Fair Play Finanziario. Contro i blaugrana mi aspetto una partita difficile, impegnativa: servirà personalità".