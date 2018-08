Milan, Gattuso blinda Suso: "Lo voglio a tutti i costi"

Gennaro Gattuso manda un messaggio chiaro alla società. "Sono io che rompo le scatole perché voglio Suso a tutti costi" sottolinea il tecnico del Milan al Corriere dello Sport.



L'ala spagnola è nel mirino della Roma ma l'allenatore rossonero la considera un punto fermo della squadra: "Può rivelarsi un valore aggiunto. Abbinando qualità e quantità, ha doti ben precise, i suoi movimenti con e senza palla diventano importanti. Ha forza cardiaca e gambe. Stiamo parlando di un giocatore di peso che può permetterci di effettuare il salto di qualità".



Il club di via Aldo Rossi ascolterà Gattuso o si siederà al tavolo per trattare (valuta il giocatore 40 milioni) e sacrificherà l'ex Liverpool anche per questioni di bilancio (Fair Play Finanziario)?