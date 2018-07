Milan, Chelsea su Reina: pronta l'offerta

Uno spagnolo che va, un altro che viene. Forse. Perché sia da una direzione che dall'altra sono trattative molto complicate: il Chelsea vuole Pepe Reina, o meglio, lo vuole Maurizio Sarri che potrebbe essere accontentato da Marina Granovskaia, il braccio destro di Abramovich che sbarcherà in Italia per fare shopping. Il tecnico ha allenato il portiere per tre anni al Napoli e vorrebbe riportarlo in Premier, dove ha giocato al Liverpool. Piccolo particolare non insignificante: Reina è arrivato quest'estate al Milan, a parametro zero, il 31 agosto farà 36 anni e ha appena esordito parando 4 rigori. È un giocatore che può essere importante in campo e fuori, come ha detto Gattuso, non uno grazie al quale fare cassa.



Lo spagnolo che viene potrebbe essere Morata, ma non è la prima scelta, solo l'alternativa a Higuain, anche perché il Chelsea chiede 65 milioni: Leonardo ha contattato l'agente per fare un sondaggio, così come ha contattato anche l'agente di Pepe Reina, per valutarne il futuro. Andare a Londra a fare il titolare, ovviamente, potrebbe spingere il portiere subito lontano dal Milan, dove parte come riserva di Donnarumma.