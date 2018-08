Milan-Castillejo, possibile scambio col Villarreal con Bacca

È mancino, gioca a destra ed è spagnolo: non è Suso, ma il suo alter ego, anzi, il giocatore che il Milan ha individuato come suo possibile vice, Samu Castillejo. La 23enne ala spagnola è il nuovo obiettivo di Leonardo e Maldini: era già stato seguito dalla vecchia dirigenza e in passato accostato anche al Napoli, nei pochi giorni di mercato che restano è l'ipotesi più concreta da realizzare.



Castillejo, infatti, gioca nel Villarreal e l'anno scorso, quando ha collezionato 6 gol e 7 assist, è stato un compagno di squadra di Carlos Bacca: il colombiano vorrebbe tornare in Liga, anche perché in rossonero di fatto, è la terza scelta come centravanti dietro Higuain e Cutrone. Così il Milan pensa a uno scambio, con inevitabile conguaglio economico in favore degli spagnoli: così si libererebbe di un esubero in rosa e regalarebbe a Gattuso l'ultimo tassello che aveva chiesto al termine dello scorso campionato dopo avergli già preso un centravanti (Higuain) e un centrocampista di sostanza (Bakayoko). L'alternativa sarebbe Quincy Promes, talento olandese dello Spartak Mosca che però chiede 25 milioni.